Advertisement

فنون ومشاهير

"شخص وحيد"... من قصد تامر حسني في أغنيته الجديدة "معلش"؟

Lebanon 24
24-01-2024 | 08:52
A-
A+
Doc-P-1156300-638417084416270239.jpg
Doc-P-1156300-638417084416270239.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف الفنان المصري تامر حسني، قصة أغنيته الجديدة "معلش"، التي جمعته مع مغني الراب زاب ثروت، وتم طرحها قبل ساعات قليلة على منصة "يوتيوب"، وهي ضمن أغاني ألبوم "هرمون السعادة".

وشارك حسني عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، مقطعاً ترويجياً من الأغنية، وأرفقه بتعليق أكد خلاله أن الأغنية موجهة لشخص يتواجد في حياتنا مرة واحدة؛ إذ يسمع آلامنا وتحدياتنا، مع إبداء رأيه الصحيح دون التوجه للمجاملة أو السخرية والمعايرة.
Advertisement

وكتب حسني: ناس كتير مننا من كتر اللي جواها مبتعرفش تتكلم مع حد، ويمكن لو اتكلمت وفتحت قلبها للي بتثق فيه دلوقتي، ممكن يذلك أو يعايرك بكل الوجع اللي حكيتهوله، أو يجاملك عشان مايجرحكش لأنه بيحبك بجد.

وأضاف أن الشخص الذي يحمل في قلبه بعضاً من الهموم، يريد بشكل دائم أن يعرف الرأي الحقيقي للذي يجلس أمامه، أي دون مجاملته أو حدوث بعض العواقب السلبية بينهما، أو صمت الأول بسبب مقاطعته، وعدم سماع حديثه كاملا.

ولفت حسني إلى أنه قصد في أغنيته الشخص المميز في حياتنا، الذي يسمع المشاكل بكل طاقة إيجابية، ويحاول حلها دون أي إزعاجات تصدر منه، وقال: يا ترى اللي هيسمع الأغنية، مين هيجي في باله؟.

واختتم الفنان المصري منشوره مشوقاً الجمهور: "معلش، شاركني الغناء الفنان المتميز المحترم زاب ثروت".
المصدر: فوشيا
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:26 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2024-01-24
06:00 | 2024-01-24
04:00 | 2024-01-24
03:00 | 2024-01-24
02:23 | 2024-01-24
01:47 | 2024-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24