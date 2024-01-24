"شخص وحيد"... من قصد تامر حسني في أغنيته الجديدة "معلش"؟

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كشف الفنان المصري تامر حسني، قصة أغنيته الجديدة "معلش"، التي جمعته مع مغني الراب زاب ثروت، وتم طرحها قبل ساعات قليلة على منصة "يوتيوب"، وهي ضمن أغاني ألبوم "هرمون السعادة".وشارك حسني عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، مقطعاً ترويجياً من الأغنية، وأرفقه بتعليق أكد خلاله أن الأغنية موجهة لشخص يتواجد في حياتنا مرة واحدة؛ إذ يسمع آلامنا وتحدياتنا، مع إبداء رأيه الصحيح دون التوجه للمجاملة أو السخرية والمعايرة.وكتب حسني: ناس كتير مننا من كتر اللي جواها مبتعرفش تتكلم مع حد، ويمكن لو اتكلمت وفتحت قلبها للي بتثق فيه دلوقتي، ممكن يذلك أو يعايرك بكل الوجع اللي حكيتهوله، أو يجاملك عشان مايجرحكش لأنه بيحبك بجد.وأضاف أن الشخص الذي يحمل في قلبه بعضاً من الهموم، يريد بشكل دائم أن يعرف الرأي الحقيقي للذي يجلس أمامه، أي دون مجاملته أو حدوث بعض العواقب السلبية بينهما، أو صمت الأول بسبب مقاطعته، وعدم سماع حديثه كاملا.ولفت حسني إلى أنه قصد في أغنيته الشخص المميز في حياتنا، الذي يسمع المشاكل بكل طاقة إيجابية، ويحاول حلها دون أي إزعاجات تصدر منه، وقال: يا ترى اللي هيسمع الأغنية، مين هيجي في باله؟.واختتم الفنان المصري منشوره مشوقاً الجمهور: "معلش، شاركني الغناء الفنان المتميز المحترم زاب ثروت".