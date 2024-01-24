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فنون ومشاهير

ردّ حاسم.. ما صحّة الخلاف بين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة؟

Lebanon 24
24-01-2024 | 15:44
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نشرت النجمة دانييلا رحمة تغريدة عبر منصة "اكس" ردّ فيها على التقارير التي تحدثت عن خلاف بينها وبين النجمة ماغي بو غصن، قائلةً: "ما في خلاف مع حدا. التقينا أنا وماغي عالطيارة بالمناسبتين وحكينا ورح نضل نحكي... اقتضى التوضيح للمرة الثالثة والأخيرة".
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بدورها، أعادت ماغي بو غصن نشر ما كتبته دانييلا، وأرفقته بالتالي: "يا جماعة ما في شي والأمور طبيعية جداً.. وعلاقتنا حلوة ومتل دايماً والأهم فيها احترام لعشرة السنين".


وأضافت: "التقينا بالمطار وقعدنا ساعات بالطيارة سوا. الإعلام حقه يسأل ونحنا حقنا نوضح. والأهم ان شاء الله تبقى هالمهرجانات الكبيرة تجمعنا عالفن وبس".

المصدر: لها
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