ردّ حاسم.. ما صحّة الخلاف بين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة؟

Advertisement

نشرت النجمة دانييلا رحمة تغريدة عبر منصة "اكس" ردّ فيها على التقارير التي تحدثت عن خلاف بينها وبين النجمة ماغي بو غصن، قائلةً: "ما في خلاف مع حدا. التقينا أنا وماغي عالطيارة بالمناسبتين وحكينا ورح نضل نحكي... اقتضى التوضيح للمرة الثالثة والأخيرة".بدورها، أعادت ماغي بو غصن نشر ما كتبته دانييلا، وأرفقته بالتالي: "يا جماعة ما في شي والأمور طبيعية جداً.. وعلاقتنا حلوة ومتل دايماً والأهم فيها احترام لعشرة السنين".وأضافت: "التقينا بالمطار وقعدنا ساعات بالطيارة سوا. الإعلام حقه يسأل ونحنا حقنا نوضح. والأهم ان شاء الله تبقى هالمهرجانات الكبيرة تجمعنا عالفن وبس".