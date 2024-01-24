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فنون ومشاهير

تفاصيل جديدة عن أسباب الطلاق.. النجمة الشهيرة: "لم يعد يناسبني"!

Lebanon 24
24-01-2024 | 23:00
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كشفت النجمة العالمية صوفيا فيرغارا عن تفاصيل جديدة تتعلق بانفصالها عن زوجها جو مانغانيلو، بعد 6 أشهر من تقديمهما طلب الطلاق.

وقالت فيرغارا لصحيفة "El País" الإسبانية ما معناه: "لقد انتهى زواجي لأن زوجي كان يصغرني في السنّ، وكان يريد أن ينجب أطفالاً، وأنا لم أرغب في أن أصبح أماً عجوزاً".
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وأضافت: "أشعر أن هذا ليس عدلاً بالنسبة الى الطفل، أنا أحترم رأيه، لكن هذا لم يعُد يناسبني".

وتابعت: "كان لي ابن في التاسعة عشرة من عمره، وهو الآن يبلغ 32 عاماً، وأنا مستعدة لأن أكون جدّة، لا أماً، لذلك إذا جاء الحب، عليه أن يأتي مع أطفاله، وأنا على وشك مرحلة انقطاع الطمث، إنها الطريقة الطبيعية للأشياء، عندما يصبح ابني أباً، سوف أدعه يحضر الطفل إليّ لفترة من الوقت، لكني سأعيده إليه وأواصل حياتي، هذا ما يجب أن أفعله".

المصدر: لها
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