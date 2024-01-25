Advertisement

فنون ومشاهير

ممثلة لبنانية شهيرة تُثير الجدل باعترافها: أرضعت شقيقي 9 أشهر! (فيديو)

Lebanon 24
25-01-2024 | 00:20
A-
A+
Doc-P-1156527-638417641688527295.png
Doc-P-1156527-638417641688527295.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلال لقاء إذاعي، أوضحت الممثلة نادين الراسي ماهية الخلاف مع شقيقها الأصغر سيباستيان الذي اعتدى عليها بالضرب مؤخرا في المستشفى. 

وقالت نادين خلال اللقاء الإذاعي: "خيي الصغير أنا فطمته عن أمي ورضعته 9 شهور مع ابني مارك اللي ولد بوقتها، كان كل همي إني خليه جنبي لأنو خيي وابني... وحدا لعبلو بعقلو، ممكن سامحو بس ما رح شوفو مرة تانية".
 
Advertisement
 
وكانت نادين تعرضت للضرب على يد شقيقها سيباستيان خلال تواجدهما في أحد المستشفيات مع والدتهما بعدما أصيبت بشلل نصفي.









فنون ومشاهير

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:30 | 2024-01-25
03:13 | 2024-01-25
01:52 | 2024-01-25
23:00 | 2024-01-24
15:44 | 2024-01-24
08:52 | 2024-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24