ممثلة لبنانية شهيرة تُثير الجدل باعترافها: أرضعت شقيقي 9 أشهر! (فيديو)

كشفت #نادين_الراسي تفاصيل الخلاف مع شقيقها الأصغر سيبستان قبل اسابيع قليلة.
وقالت نادين بمقابلة مع الزميل رالف معتوق أنها متعلقة بشقيقها سيبستيان كثيراً لأنها هي من أرضعته وهو صغير.
لكنه بعد اعتدائه عليها بالضرب في المستشفى لن تراه مرة أخرى.@RalphMaatouk1 pic.twitter.com/Yqk7dKT4Zv
— خالد المولى | العرّاب (@AlArrabcom) January 24, 2024
كشفت #نادين_الراسي تفاصيل الخلاف مع شقيقها الأصغر سيبستان قبل اسابيع قليلة.
وقالت نادين بمقابلة مع الزميل رالف معتوق أنها متعلقة بشقيقها سيبستيان كثيراً لأنها هي من أرضعته وهو صغير.
لكنه بعد اعتدائه عليها بالضرب في المستشفى لن تراه مرة أخرى.@RalphMaatouk1 pic.twitter.com/Yqk7dKT4Zv