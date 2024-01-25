ممثلة لبنانية شهيرة تُثير الجدل باعترافها: أرضعت شقيقي 9 أشهر! (فيديو)

خلال لقاء إذاعي، أوضحت الممثلة نادين الراسي ماهية الخلاف مع شقيقها الأصغر سيباستيان الذي اعتدى عليها بالضرب مؤخرا في المستشفى.



وقالت نادين خلال اللقاء الإذاعي: "خيي الصغير أنا فطمته عن أمي ورضعته 9 شهور مع ابني مارك اللي ولد بوقتها، كان كل همي إني خليه جنبي لأنو خيي وابني... وحدا لعبلو بعقلو، ممكن سامحو بس ما رح شوفو مرة تانية".

كشفت #نادين_الراسي تفاصيل الخلاف مع شقيقها الأصغر سيبستان قبل اسابيع قليلة.



وقالت نادين بمقابلة مع الزميل رالف معتوق أنها متعلقة بشقيقها سيبستيان كثيراً لأنها هي من أرضعته وهو صغير.



لكنه بعد اعتدائه عليها بالضرب في المستشفى لن تراه مرة أخرى.@RalphMaatouk1 pic.twitter.com/Yqk7dKT4Zv — خالد المولى | العرّاب (@AlArrabcom) January 24, 2024 Advertisement

وكانت نادين تعرضت للضرب على يد شقيقها سيباستيان خلال تواجدهما في أحد المستشفيات مع والدتهما بعدما أصيبت بشلل نصفي.



















