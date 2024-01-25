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فنون ومشاهير
أحمد العوضي يخرج عن صمته ويعلق على زيارة ياسمين عبد العزيز له في المستشفى
Lebanon 24
25-01-2024
|
09:40
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علق الفنان المصري أحمد العوضي على زيارة طليقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز له في المستشفى، بعد إصابته بوعكة صحية أثناء تصوير مسلسل "حق عرب".
وفي التفاصيل، قال العوضي خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" إن طليقته لم تتركه لحظة، وهو أمر ليس بالجديد عليها لكونها ابنة أصول، ويجمعنا الاحترام حسب تعبيره.
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وأكد أحمد العوضي "أنه وياسمين حالة خاصة جدًّا، وقصة كبيرة"، مذكرًا بأن الانفصال تم بطريقة تليق بحب الناس لهما.
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