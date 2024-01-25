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فنون ومشاهير

ليال الاختيار برفقة الممثل مارتين لورينس

Lebanon 24
25-01-2024 | 14:58
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شاركت الإعلامية ليال الاختيار في حفل النسخة الرابعة من "جوائز صنّاع الترفيه" Joy Awards 2024، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية يوم السبت، حيث تم الإعلان عن الفائزين بجوائز الدراما والأفلام والموسيقى والرياضة والمؤثرين في العالم العربي، إضافة إلى سلسلة تكريمات لكبار الشخصيات الفنية في الوطن العربي والعالم.
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واطلت الاختيار في صور  مع الممثل مارتين لورينس وجورجينا رودريغيز صديقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
 
 
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