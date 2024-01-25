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فنون ومشاهير

لهذا السبب توقف تصوير مسلسل الفنانة الشهيرة!

Lebanon 24
25-01-2024 | 23:00
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كشفت الفنانة مي سليم عن سبب توقف تصوير مسلسلها الجديد "روج أسود".
 
وفي تصريح، قالت مي: "مسلسل "روج أسود" بدأنا تصوير أسبوعين منه وتوقفنا بشكل مفاجئ، والمفروض نستكمل التصوير بعد شهر رمضان بسبب انشغال أبطاله بالتحضير لمسلسلات رمضان". وكان مقرراً أن يُعرض خلال الموسم الشتوي.
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ويتناول المسلسل أحداثًاً حقيقية من داخل محكمة الأسرة، وهو مكوّن من 45 حلقة، ومن إخراج مصطفى فكري.

يُذكر أن مي سليم تشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "سر إلهي"، وهو بطولة الفنانين: روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.
المصدر: لها
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