بهذه الصورة الرومانسيّة... هكذا عايدت ماريتا الحلاني زوجها كميل أبي خليل

عايدت الممثلة ماريتا الحلاني، زوجها كميل أبي خليل، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت ماريتا صورة رومانسيّة تجمعها بزوجها، حيث ظهر وهو يُمسك بيدها، ويضع يده الثانيّة على وجهها.

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وقالت ماريتا: "ميلاد سعيد لأجمل زوج، أحبّك".