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فنون ومشاهير

بهذه الصورة الرومانسيّة... هكذا عايدت ماريتا الحلاني زوجها كميل أبي خليل

Lebanon 24
25-01-2024 | 15:57
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عايدت الممثلة ماريتا الحلاني، زوجها كميل أبي خليل، بمناسبة عيد ميلاده.
 
ونشرت ماريتا صورة رومانسيّة تجمعها بزوجها، حيث ظهر وهو يُمسك بيدها، ويضع يده الثانيّة على وجهها.
 
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وقالت ماريتا: "ميلاد سعيد لأجمل زوج، أحبّك".
 
 
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عيد ميلاد

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