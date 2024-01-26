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فنون ومشاهير

بعد نقلها إلى المُستشفى وإصابتها بفيروس.. هذه حالة نادين نسيب نجيم (صورة)

Lebanon 24
26-01-2024 | 00:32
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كشفت صفحة "شربليتا" المختصة بأخبار المشاهير أمس الخميس ان الممثلة نادين نسيب نجيم نقلت مؤخرا إلى أحد مستشفيات بيروت بصورة مستعجلة بسبب وعكة صحية ألمّت بها، مشيرة إلى انها عانت من آلام مبرحة في جسدها نتيجة إصابتها بفيروس في المعدة.
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نادين لم تؤكد ولم تكّذب الخبر، وقامت ليلا بنشر صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "انستغرام" ترويجية لمسلسلها الرمضاني "2024" إلى جانب الممثل السوري محمد الأحمد وهو من إخراج فيليب أسمر وتأليف بلال شحادات ومن إنتاج شركة الصباح.
 
 
ولفتت نادين المتابعين في البوستر الترويجي حيث بدت كالمُحاربات.

ومسلسل 2024 سيُعرض في شهر رمضان المُقبل.








المصدر: "رصد" لبنان 24
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