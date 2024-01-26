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فنون ومشاهير

بدا أصغر بكثير من عمره الفعلي.. شاهدوا أحدث صور لبراد بيت

Lebanon 24
26-01-2024 | 23:00
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تصدّر النجم العالمي براد بيت حديث رواد "السوشال ميديا" بإطلالته الأخيرة، إذ اعتبر العديد أنه بدا أصغر بكثير من عمره الفعلي.


وقد رصدت عدسات المصورين براد بيت، 60 عاماً، إلى جانب النجم خافيير بارديم، خلال تصوير فيلمهما الجديد Apex في فلوريدا، في غرفة غسيل يبدو أنها أحد مواقع تصوير الفيلم المنتظر، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".
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المصدر: فوشيا
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