فستانها القصير كشف وشوماً على ساقيها.. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم (صورة)

نشرت الفنانة المصرية هيدي كرم صورة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الشخصي بـ"إنستغرام".



وظهرت هيدي في الصور وقد ارتدت فستانًا قصيرًا مجسمًا، كشف عن وشم أعلى ساقها، ما أثار تعليقات الجمهور منتقدين وضعها الوشم في هذا المكان.

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يُذكر أن هيدي كرم انتهت، مؤخرًا، من تصوير دورها في مسلسل "الوصفة السحرية لزواج ناجح" وهو ينتمي لنوعية الـ45 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كل من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مي سعيد، سيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.(لها)





