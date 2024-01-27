أصوات "مبهبطة".. هادي شرارة يتحدّث عن الفنانين وهذا ما قاله عن اليسا وشيرين



Advertisement



وكشف في حديث تلفزيوني عن عتبه على بعض الفنانين لانه كان قطعة من نجاحهم وان نقطة قوته هي ذوقه.





وقال شرارة: "منذ دخول شركة روتانا بالانتاج عملت تجارب بالعلن، وهذه اول مرة اقولها، ومضت مع عدد كبير من الفنانين، وهذا شيء جميل في وقته ولكنها فلترت عددا كبيراً، والان يقوم أي شخص بإصدار أغنية عبر الهاتف بوقت قصير جداً، وهذه المشكلة يواجهها جميع شركات الإنتاج في العالم العربي والأجنبي". أشار المؤلف الموسيقي اللبناني هادي شرارة الى أنه يحب ان تكون موسيقاه ذات ابعاد كثيرة، خصوصاً مع النغمات الشرقية ومنذ 28 عام وهو يعمل بهذا المجال وقد وصلت موسيقاه مع عدد كبير من الفنانين.وكشف في حديث تلفزيوني عن عتبه على بعض الفنانين لانه كان قطعة من نجاحهم وان نقطة قوته هي ذوقه.وقال شرارة: "منذ دخول شركة روتانا بالانتاج عملت تجارب بالعلن، وهذه اول مرة اقولها، ومضت مع عدد كبير من الفنانين، وهذا شيء جميل في وقته ولكنها فلترت عددا كبيراً، والان يقوم أي شخص بإصدار أغنية عبر الهاتف بوقت قصير جداً، وهذه المشكلة يواجهها جميع شركات الإنتاج في العالم العربي والأجنبي".

وتحدث عن الأصوات المميزة والتي يحبها في الوسط الفني وعن صراحته مع الأصوات التي لا تستهويه، وبين أن هناك معاناة كبيرة بسبب كمية الإنتاجات الضخمة والرخيصة.



كما كشف شرارة أن هناك تعاون جديد مع حسين الجسمي، ولكن لم يكشف تفاصيل سوى أنه عمل ضخم، ووصفه بأنه جميل وعمل أوركسترالي تم تسجيل الاوركسترا في براغ مع وجود لمسة موسيقة عربية.



وعن اي عمل لم يكن على ذوقه قال:" معظم الاغاني التي اعمل عليها تنجح لانها طالعة من قلبي".



وعن حالته الفنية حالياً، قال: "اشعر بالفراغ، بسبب الحرب كل الوقت اشاهد الاخبار انه شيء مرعب، وانا اتأثر بالاوضاع كثيراً".



هذا وانتقد شرارة العناوين الطويلة قبل اسم اي فنان قائلاً: "اجعل اسمك يتحدث عن فنك ووجودك، لماذا هذه العناوين الطويلة اتركوها للملوك والرؤساء".



كما قال ان هناك اصوات فنانين لا تستهويه، مضيفا: "ارى بعض اصوات الفنانين مبهبطة وهي موجودة بالسوق العربي بدون سبب، فقط لانه يغني لشاعر معين او احدهم يغني لانه مدعوم من شركة انتاج معينة".



أما بالنسبة للأصوات المحببة والتي تستهويه على المستوى العربي، قال ان من بينها صوت إليسا وصوت شيرين عبدالوهاب لكنه حزين عليها بسبب انشغالها بغير أمور، ويعجبه صوت ملحم زين وحسين الجسمي.



وكشف انه يزعل على سعد لمجرد قائلاً: "هو فنان عالمي، ويجب ان يكون منتبهاً اكثر، لأن من الممكن ان الفنان ينهي مهنته بسبب اي غلط بمشاكل شخصية".



وكشف ان بداياته في الموسيقى كانت بالمجال الغربي مع الفنانة كارول صقر، قائلاً:" اخذت جوائز كثيرة من ألحاني، وتمنت ان يكون والدي حياً ليرى ما انا عليه الان خصوصاً بنقلتي في الموسيقى بين الغربية والشرقية، وحمداً لله انني برعت في مكاني".



كما اعلن أنه بدأ العمل على أغنية جديدة لإليسا من كلمات مروان خوري، وأيضاً يتم تحضير عمل مع راغب علامة.



واشار إلى أنه تم الإنتهاء من ألبوم جديد لـ مايا دياب إلا أنه لم يطرح بسبب حرب غزة، وعن مايا دياب قال: "مايا بتتمتع بـ اختيارات رائعة وجريئة وبتعرف تنقي أغاني، وتعطي ملاحظات بمحلها، وبتفاجئني دايماً باختياراتها".



وتحدّث أيضاً عن تعاون جديد يجمع هادي مع نجوى كرم، بعد أغنية شو هالحلى وعدة أغاني سابقة تعاونوا فيها مع بعض، كما تحدث عن تعاونه مع نانسي قائلاً: "أحلى أغاني عملناها مع نانسي، تاريخ حافل مع نانسي" وهناك اغنية مع البوب ستار رامي عياش وفارس كرم.