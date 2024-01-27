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فنون ومشاهير
سرقة فنان شهير في وضح النهار.. ومكافأة لمن يساعده والجمهور: "الله يعوضك"
Lebanon 24
27-01-2024
|
13:45
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كشف الفنان أيمن رضا عن تعرُّضه لسرقة دراجته النارية في وضح النهار من داخل بناية في العاصمة السورية دمشق.
ونشر رضا عبر حسابه على "إنستغرام" صورتين لدراجته النارية المسروقة، وأرفقها بتعليق طلب خلاله من جمهوره مساعدته في العثور عليها مقابل إعطائهم مكافأة.
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وقال: اليوم تمت سرقة موتوري من العدوي من داخل البناية، أرجو مِن مَن يعرف شيئاً عنه إخباري وله مكافأة".
وأعرب الجمهور عن حزنهم لسرقة دراجة الفنان الشهير التي يظهر بها دائما في شوارع دمشق، وسط أمنياتهم بأن يتم إلقاء القبض على الفاعل ومحاسبته، حيث جاء ضمن التعليقات: "الله يعوضك، وانشالله بتلاقيك، يا رب يتحاسب الفاعل ويرجع غرضك، طمنا شو بصير معك وأكيد رح نساعدك". (فوشيا)
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