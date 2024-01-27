"معتز" يهاجم فنانة سورية بقوة ويكشف سراً كبيراً.. ما هو؟

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اتّهمت الممثلة صفاء سلطان زميلها الممثل السوري وائل شرف بعدم الوفاء، وصرّحت بالقول: "أنا كنت كتير منيحة معه وهو ما عنده وفا، معي بس، مو كل البشرية".بالمقابل، قرّر الممثل وائل شرف المعروف بإسم "معتز" في مسلسل باب الحارة الشهير، الخروج عن صمته وفضح تفاصيل القصّة الّتي تعود أحداثها الى عام 2010 وتحديداً خلال تصوير مسلسل "بعد السقوط".وتحدّث شرف قائلاً إن "صفاء سلطان كانت مخطوبة لمنتج متزوّج ولديه أولاد بطولها"، وإنه "لدى نشوب الخلافات بينهما استحوذت صفاء على مشاهد العمل لعرقلة بيع المسلسل بصفتها مديرة شركة خطيبها".وأضاف: "أن تخرج بعد 14 سنة عبر الإعلام وتقول ما عندي وفاء، ما هو الفضل الذي قدمته لي؟ لو كان الرزق على أمثالك، كانت فنيت البشرية".