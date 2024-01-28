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فنون ومشاهير
جريمة مروّعة.. العثور على فنان أميركي شهير مقطوع الرأس!
Lebanon 24
28-01-2024
|
02:41
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أعلن شقيق النجم الموسيقى الراحل الشهير ريك بوكانان المعروف أيضًا باسم Slick Rick، أنّه قد تم العثور على جثة بوكانان مقطوعة الرأس في جريمة مروّعة في ممفيس.
وقال شقيق النجم الموسيقى الراحل: "دخلت ووجدته، واتصلت برقم 911 .. اعتقدت أن معطفه كان فوق رأسه كما لو كان الجو باردًا أو شيء من هذا القبيل. ركضت خارجًا ثم عدت إلى الداخل. ثم أدركت أن الأمر كان أسوأ".
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وأشار إلى أن مفاتيح شقيقه كانت في يده حين وجده، بالإضافة إلى ملاحظته أن باب المنزل الخلفي كان مفتوحاً بشكل جزئي".
وقال ناطق باسم شرطة ممفيس إن سبب وفاة ريك بوكانان لم يتم تحديده بعد، مضيفاً: "لا توجد علامة على وجود خطأ فيما يتعلق بكيفية وفاته.(مجلة لها)
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