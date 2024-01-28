جريمة مروّعة.. العثور على فنان أميركي شهير مقطوع الرأس!

أعلن شقيق النجم الموسيقى الراحل الشهير ريك بوكانان المعروف أيضًا باسم Slick Rick، أنّه قد تم العثور على جثة بوكانان مقطوعة الرأس في جريمة مروّعة في ممفيس.



وقال شقيق النجم الموسيقى الراحل: "دخلت ووجدته، واتصلت برقم 911 .. اعتقدت أن معطفه كان فوق رأسه كما لو كان الجو باردًا أو شيء من هذا القبيل. ركضت خارجًا ثم عدت إلى الداخل. ثم أدركت أن الأمر كان أسوأ".

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