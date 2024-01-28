نانسي عجرم تحقق حلم أصغر معجباتها على المسرح (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي للفنانة نانسي عجرم وهي على المسرح مع معجبتها الصغيرة أغنية "صح صح" وسط تفاعل كبير نانسي وواصلت على تشجيعها على الغناء.

وأحيت الفنانة نانسي عجرم أمس الجمعة، حفلا جديداً في السعودية، ضمن فعاليات سباق فورمولا الدرعية، والتي تضم عدد من الفنانين، وظهرت نانسي عجرم في الحفل، بفستان أسود قصير براق ولامع، وارتدت معه حذاء طويل باللون نفسه، كما سرحت شعرها بطريقة بسيطة.