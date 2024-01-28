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فنون ومشاهير

إبن سيرين عبد النور الصغير يطلب يدّ إحدى الفتيّات: "شو رأيكن بالعريس؟" (فيديو)

Lebanon 24
28-01-2024 | 05:44
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نشرت الفنانة سيرين عبد النور، فيديو لابنها كريستيانو، الذي كان يرتدي بزة رسمية مع ربطة عنق، خلال إحدى المناسبات، وقام بطلب يدّ إحدى الفتيّات من عمره.

وقالت سيرين: "اذا حداً بحب يتعاقد مع عارض الازياء الصغير كريستيانو يتواصل معنا.الوقفة شو؟ والنظرة شو؟، البدلة يلي ما بروح ولا مناسبة بلا ما يسقطها مع الكرفتة والسبراي على الشعر وعطر والده شو؟ شو رأيكن بالعريس؟ فوق الضربة ركع وطلب يد غنوة ما لحقت صور من الصدمة".
 

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