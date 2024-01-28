فنان لبنانيّ يُرزق بمولود جديدٍ... ما هو جنسه واسمه؟ (صورة)

رُزق الفنان عامر زيّان، بمولود جديدٍ، وكشف أنّه أطلق عليه إسم شربل.

وقال زيّان عبر صورة نشرها ليدّ إبنه على خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام": "الحمدلله على كل نعمة، نوّرت الدني يا بابا وفرّحت قلبي، شربل".