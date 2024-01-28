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فنون ومشاهير
فنان لبنانيّ يُرزق بمولود جديدٍ... ما هو جنسه واسمه؟ (صورة)
Lebanon 24
28-01-2024
|
07:07
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رُزق الفنان عامر زيّان، بمولود جديدٍ، وكشف أنّه أطلق عليه إسم شربل.
وقال زيّان عبر صورة نشرها ليدّ إبنه على خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام": "الحمدلله على كل نعمة، نوّرت الدني يا بابا وفرّحت قلبي، شربل".
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