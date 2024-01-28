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فنون ومشاهير

رامي صبري يحتفل بزفاف شقيقته

Lebanon 24
28-01-2024 | 10:45
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احتفل الفنان المصري رامي صبري بعقد قران شقيقته ريم، ولعب أيضاً دور الشاهد على عقد قرانها، قبيل زفافها بحضور الأهل والأصدقاء المقرّبين.

وتزوجت شقيقة رامي من شاب من خارج الوسط الفني، في قاعة أحد الفنادق الكبرى، حيث حرص صبري على الغناء في الزفاف. (لها)
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