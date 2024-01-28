رامي صبري يحتفل بزفاف شقيقته

احتفل الفنان المصري رامي صبري بعقد قران شقيقته ريم، ولعب أيضاً دور الشاهد على عقد قرانها، قبيل زفافها بحضور الأهل والأصدقاء المقرّبين.



وتزوجت شقيقة رامي من شاب من خارج الوسط الفني، في قاعة أحد الفنادق الكبرى، حيث حرص صبري على الغناء في الزفاف. (لها)