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فنون ومشاهير
بطلة "الخائن" ببطن منتفخ.. هل هي حامل؟ (صور)
Lebanon 24
28-01-2024
|
12:30
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احتفلت الممثلة اللبنانية تاتيانا مرعب بعيد ميلادها بحضور عائلتها وأصدقاء من الوسط الفني.
وظهرت تاتيانا مرتديةً فستاناً باللون الأخضر والأسود كشف بروز بطنها المنتفخ جراء الحمل.
ونشرت الممثلة اللبنانية الّتي اشتهرت بالكوميديا، صور ومقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حساب إنستغرام، حيث شوهدت تقطع قالب الحلوى الضخم مع زوجها سعد مسعد وطفليها ووالديها.
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ويُذكر أن مجموعة من الممثلين تواجدوا في الحفل ومنهم نيلي معتوق، أنجو ريحان، مي سحاب، رولا بقسماتي، إيلي متري، شربل زيادة وإيلي أبو أنطون.
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