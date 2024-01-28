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فنون ومشاهير
بعد سنين من الانفصال.. اليسا تتعاون مجدداً مع مروان خوري
Lebanon 24
28-01-2024
|
23:00
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تزامن عرض الوثائقي الخاص بالنجمة اللبنانية اليسا مع صدور أغنية جديدة تعاونت بها مع الملحن مروان خوري بعد سنوات من الانفصال.
"كله وهم" هو عنوان الاغنية التي نشر منها مقطعاً موسيقياً بصوت ملحنها مروان خوري والنجمة اليسا في خلال عرض الجلقة الثانية من وثائقي It’s OK؛ وهي ستكون باكورة الاصدارات لاليسا ما بعد مرحلة رد دعوى مقامة ضدها من قبل شركة "وتري". (نواعم)
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