جريمة مروعة.. العثور على نجم عالمي ميتاً داخل منزله! (صور)

في حادثة مروعة، تم العثور على جثّة المنسّق الموسيقي الشهير ريك بوكانان المعروف أيضًا باسم Slick Rick، مقطوعة الرأس في ممفيس الأميركية.



وعثر شقيق النجم الموسيقى الراحل على الجثّة، موضحاً: "دخلت ووجدته، واتصلت برقم 911 .. اعتقدت أن معطفه كان فوق رأسه كما لو كان الجو باردًا أو شيء من هذا القبيل. ركضت خارجًا ثم عدت إلى الداخل. ثم أدركت أن الأمر كان أسوأ".

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وأشار إلى أن مفاتيح شقيقه كانت في يده حين وجده، بالإضافة إلى ملاحظته أن باب المنزل الخلفي كان مفتوحاً بشكل جزئي".



وقال ناطق باسم شرطة ممفيس إن سبب وفاة ريك بوكانان لم يتم تحديده بعد، مضيفاً: "لا توجد علامة على وجود خطأ فيما يتعلق بكيفية وفاته.(لها)







