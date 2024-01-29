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فنون ومشاهير
بملابس ضيقة... نجمة شهيرة تحاول الحصول على "أكبر ثديين"! (صور)
Lebanon 24
29-01-2024
|
04:12
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أثناء احتفالها مع زملائها من نجوم تلفزيون الواقع، كشفت النجمة البريطانية كايتي برايس عن أكبر عملية تكبير الثدي لها على الإطلاق وذلك من خلال إطلالتها بملابس ضيقة للغاية.
واختارت الأم لخمسة أطفال، البالغة من العمر 45 عامًا، قطعة واحدة سوداء طويلة الأكمام مع سحاب للأسفل، بعدما خضعت لعملية جراحية في محاولة للحصول على "أكبر ثديين في بريطانيا".
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وصورت كايتي تصرفاتها الغريبة في بار Livello في نيوكاسل في بريطانيا عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام. وعلّقت عليها قائلةً: "شكرًا لك على الاعتناء بي barlivello".
يأتي ذلك بعد ساعات فقط من كشفها عن إجرائها "شد المؤخرة" في فيديو لاقى رواجاً كبيراً عبر مواقع التواصل. (lbci)
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