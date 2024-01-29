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فنون ومشاهير

يوسف الخال يكشف عن فارق السنّ بينه وبين والده... وهذا ما حصل يوم ولادته

Lebanon 24
29-01-2024 | 06:33
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تحدث النجم يوسف الخال خلال استضافته في برنامج "زمن" عن فارق العمر الكبير بين والده ووالدته، مؤكداً أنه يحرص على الإرث المرتبط باسم والده، الشاعر الراحل يوسف الخال.

وقال: "والدي من مواليد سنة 1917 قبل إعلان دولة لبنان الكبير، وحاصل على الهوية اللبنانية، لكن بيت الخال أساسهم من منطقة على الحدود بين لبنان وسوريا". 
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وأضاف: "والدي تزوج قبل والدتي من سيدة أميركية كانت رسّامة، وعاش معها في أميركا لفترة، وأنجبا طارق وجواد، وجميعهم رحلوا عن عالمنا، ولو كان والدي على قيد الحياة اليوم لكان عمره 107 سنوات".

وأشار إلى أن والده رُزق به في سنّ متقدّمة، وقال بعفوية: "والدي كان عمره يوم ولادتي 60 سنة، ومن سعادته بولادتي أصيب بذبحة قلبية، فكنت أنا مع أمي في غرفة وهو في غرفة مع مصل العلاج الخاص به، ومن سعادته بولادتي أطلق عليّ اسم يوسف".

وتابع: "فارق السنّ بين والدي ووالدتي كان كبيراً، وتزوجا عندما كان عمره 53 سنة تقريباً، وعمرها 23 سنة، وأنا أحمل إرثه على كتفي ولن أحيد عنه".
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