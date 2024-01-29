إعلامية لبنانية شهيرة: وائل كفوري حبيبي إلى الأبد

Advertisement

نفت الإعلامية ريما نجيم، توتر العلاقة بينها وبين الفنان وائل كفوري، مشددة على الصداقة التي تجمعهما.وقالت ريما لـ"فوشيا": وائل حبيبي إلى الأبد. تغزلت به كثيراً خلال حفله الأخير في "الفوروم دو بيروت"، وانشغاله الدائم يحول دون لقائنا.من جهة أخرى، أشادت مقدمة برنامج "يا ريما" بثقافة الممثل بديع أبو شقرا، معربة عن فخرها بالنجاحات التي يحققها على الساحة الفنية، ليقاطعها أبو شقرا بالقول: بحبها كتير، صوتها شبيه بالقهوة الصباحية.واستغربت نجيم الوضع الذي وصل إليه الإعلام، مؤكدة أنها تستمع للجميع لكنها لم تستطع لغاية اليوم إيجاد مذيع "يعبي راسها" وفق تعبيرها.وعلقت: المضحك المبكي أنهم باتوا يعتبرون الميكروفون بمثابة ديكور يضعونه في برامج "البودكاست". لا يدركون أهميته في تغيير حياة الجمهور.وأكدت ريما نجيم أنها كانت من أوائل الأشخاص الذين تطرقوا إلى المواضيع الشائكة بطريقة راقية من دون أن تخدش حياء المستمع.