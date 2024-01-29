12
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
12
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
إعلامية لبنانية شهيرة: وائل كفوري حبيبي إلى الأبد
Lebanon 24
29-01-2024
|
07:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفت الإعلامية ريما نجيم، توتر العلاقة بينها وبين الفنان وائل كفوري، مشددة على الصداقة التي تجمعهما.
وقالت ريما لـ"فوشيا": وائل حبيبي إلى الأبد. تغزلت به كثيراً خلال حفله الأخير في "الفوروم دو بيروت"، وانشغاله الدائم يحول دون لقائنا.
Advertisement
من جهة أخرى، أشادت مقدمة برنامج "يا ريما" بثقافة الممثل بديع أبو شقرا، معربة عن فخرها بالنجاحات التي يحققها على الساحة الفنية، ليقاطعها أبو شقرا بالقول: بحبها كتير، صوتها شبيه بالقهوة الصباحية.
واستغربت نجيم الوضع الذي وصل إليه الإعلام، مؤكدة أنها تستمع للجميع لكنها لم تستطع لغاية اليوم إيجاد مذيع "يعبي راسها" وفق تعبيرها.
وعلقت: المضحك المبكي أنهم باتوا يعتبرون الميكروفون بمثابة ديكور يضعونه في برامج "البودكاست". لا يدركون أهميته في تغيير حياة الجمهور.
وأكدت ريما نجيم أنها كانت من أوائل الأشخاص الذين تطرقوا إلى المواضيع الشائكة بطريقة راقية من دون أن تخدش حياء المستمع.
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفضان جويان متتاليان سيضربان لبنان الأسبوع المقبل... هذا ما أعلنه الأب خنيصر
Lebanon 24
منخفضان جويان متتاليان سيضربان لبنان الأسبوع المقبل... هذا ما أعلنه الأب خنيصر
15:07 | 2024-01-28
28/01/2024 03:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة "حيان" أقوى من "دانييلا".. بالتفاصيل هذا ما ينتظرنا حتى 3 شباط
Lebanon 24
العاصفة "حيان" أقوى من "دانييلا".. بالتفاصيل هذا ما ينتظرنا حتى 3 شباط
01:28 | 2024-01-29
29/01/2024 01:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حل وسط مقترح: مئة دولار شهريا
Lebanon 24
حل وسط مقترح: مئة دولار شهريا
02:45 | 2024-01-29
29/01/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة المذيع اللبناني الشهير تُفاجئ الجمهور.. أطلت بلوك جريء (صور)
Lebanon 24
زوجة المذيع اللبناني الشهير تُفاجئ الجمهور.. أطلت بلوك جريء (صور)
02:41 | 2024-01-29
29/01/2024 02:41:25
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض رابع نحو لبنان.. والحصة الأكبر من الثلوج لهذه المنطقة هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
منخفض رابع نحو لبنان.. والحصة الأكبر من الثلوج لهذه المنطقة هذا ما كشفه الأب خنيصر
03:47 | 2024-01-29
29/01/2024 03:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:33 | 2024-01-29
يوسف الخال يكشف عن فارق السنّ بينه وبين والده... وهذا ما حصل يوم ولادته
04:28 | 2024-01-29
قبلها زوجها برومنسية.. بطلة "الخائن" تحتفل بعيدها وتكشف عن مُفاجأة! (صور)
04:12 | 2024-01-29
بملابس ضيقة... نجمة شهيرة تحاول الحصول على "أكبر ثديين"! (صور)
03:15 | 2024-01-29
في عز العاصفة.. مذيعة الـ MTV بالمايوه تُمارس السباحة (صور)
02:41 | 2024-01-29
زوجة المذيع اللبناني الشهير تُفاجئ الجمهور.. أطلت بلوك جريء (صور)
02:02 | 2024-01-29
وسيم جداً.. ابن كاظم الساهر يُشعل مواقع التواصل تعرفوا إليه (صورة)
فيديو
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
29/01/2024 16:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
01:00 | 2024-01-27
29/01/2024 16:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي للنواب: موازنة الـ2024 تؤسس لبدء التعافي.. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا
Lebanon 24
ميقاتي للنواب: موازنة الـ2024 تؤسس لبدء التعافي.. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا
08:50 | 2024-01-26
29/01/2024 16:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24