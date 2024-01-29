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فنون ومشاهير

بعد إجرائها عملية جراحية.. كيف أصبحت حالة كيت ميدلتون الصحية؟

Lebanon 24
29-01-2024 | 14:15
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عادت أميرة ويلز، كيت ميدلتون، البالغة من العمر 42 عامًا، إلى منزلها بعد إجرائها عملية جراحية ناجحة في البطن وإقامتها في المستشفى لمدة أسبوعين.
 

واعلن قصر كنسينغتون في بيان، أن كيت عادت إلى منزلها في ويندسور لمتابعة عملية التعافي، مؤكدا أنها تسير بشكل جيد.
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وجاء في بيان:" يتقدم الأمير والأميرة بالشكر الجزيل للفريق بأكمله في عيادة لندن، وخاصة طاقم التمريض المتفاني على الرعاية التي قدموها، لا تزال عائلة ويلز تشعر بالامتنان للتمنيات الطيبة التي تلقتها من جميع أنحاء العالم. وستؤدي كيت ميدلتون واجباتها الرسمية بعد عيد الفصح، بينما سيتابع زوجها الأمير ويليام واجباته أثناء تعافيها في كوخ أديليد بحديقة ويندسور غريت".
المصدر: فوشيا
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