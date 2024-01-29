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فنون ومشاهير
البطولة الأولى لها في السينما المصرية.. ممثلة لبنانية في فيلم تاريخي أمام نجم شهير
Lebanon 24
29-01-2024
|
23:00
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تقدم النجمة اللبنانية البريطانية رزان جمّال البطولة الأولى لها في السينما المصرية والعربية أمام النجم محمد رمضان من خلال الفيلم التاريخي أسد أسود للمخرج العالمي محمد دياب، تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب.
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ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة وأحمد عبد الحميد.
يذكر أن أحدث أعمال رزان جمّال الدرامية مسلسل الثمن الذي يُعرض على منصة "شاهد" والذي تلعب فيه دور البطولة أمام باسل خياط، بجانب مشاركتها في الموسم الرمضاني الأخير 2023، لأول مرة كضيفة شرف أمام منة شلبي ضمن أبطال مسلسل "تغيير جو".
المصدر: مجلة هي
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