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فنون ومشاهير
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
30-01-2024
|
02:00
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كشفت الفنانة اليسا تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي، في ظل معاناتها العاطفية السابقة، وذلك خلال فيلمها الوثائقي It’s OK، الذي تم عرضه مؤخرا عبر منصة نتفلكس.
وقالت إليسا أنها عانت بسبب علاقة عاطفية سابقة، سببت لها أزمة نفسية حتى أصيبت بسرطان الثدي، مشيرة إلى أنها كانت ضعيفة نفسيا وجسديا بسبب تلك العلاقة وكانت تحاول ان تتخلص منها لكنا لم تستطع ذلك.
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وتابعت إليسا أنها أصيبت بعدوى أضعفت مناعتها قبل عام من الإصابة بسرطان الثدي، وأقعدتها في الفراش لفترة وبعدها اكتشفت الإصابة بالسرطان، واكتشفت أنه ليس بالوراثة وإنما جاء من الضغط النفسي التي عانت منه.
وبعد الوثائقي تم تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي عانت في علاقتها معه وتردد انه يُدعى ناجي خضر.
وعام 2017 تم تداول فيديو لاليسا مع حبيبها حينها ناجي خضر حيث كان معها في عيد ميلاد المصمم اللبناني ايلي صعب.
وأكدت إليسا اكثر من مرة عن حبها لناجي، بالرغم من أنه يصغرها بسنوات عدة، وهي كشفت عن بعض من تفاصيل هذه العلاقة، خلال مقابلةٍ تلفزيونية سابقة مع أنها غالباً ما تبدي تحفظاً عندما يتعلق الأمر بأمورها الشخصية.
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