تحضر مواعيدهما... والدة برادلي كوبر تُوتّر علاقته بجيجي حديد!

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يبدو أن علاقة عارضة الأزياء جيجي حديد (28 عامًا) ونجم هوليوود برادلي كوبر (49 عامًا) تواجه توترًا بسبب تدخل والدة كوبر.وكشفت مصادر قريبة من جيجي حديد لـ "ناشونال إنكوايرر" أن العلاقة تشهد حالة من التوتر بسبب تصرفات والدة برادلي، غلوريا كامبانو. ووفقًا للمصدر، يبذل الفنان جهدًا للحفاظ على هدوء الأمور بعد الـ "دراما" التي أحدثتها والدته.المشكلة تكمن في تكرار حضور والدة برادلي في مواعيد الثنائي، إذ أشار المصدر إلى أن جيجي تعبت من عدم احترام والدة حبيبها لخصوصيتهما، وأبدت الاستياء من مرافقة غلوريا لابنها في معظم نشاطاته من دون مراعاة لحياته الشخصية.وتضيف المصادر أن حضور غلوريا حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" الأخير كان سببًا آخر في توتر العلاقة، فقد كان من المتوقع أن تقضي جيجي وبرادلي لحظات خاصة بعد الحفل، لكن تدخل والدة برادلي أحدث إحباطًا لجيجي.وفي ختام التقرير، يُشير المصدر إلى شعور جيجي حديد بخيبة أمل شديدة عندما حضرت غلوريا كامبانو حفل الجوائز، واضطرت للانضمام إليهما على مائدة العشاء، ما زاد من استيائها.على صعيد آخر، ظهر الممثل برادلي كوبر بحالة مزاجية جيدة أثناء موعد عشاء مميز مع صديقته جيجي حديد ووالدته، مطلع كانون الثاني الحالي، وذلك رغم خسارته جائزة أفضل ممثل في حفل الغولدن غلوب.وظهر كوبر في حالة معنوية ممتازة أثناء تناول عشاء رومانسي مع جيجي، في مطعم جورجيو بالدي في لوس أنجلوس، نقطة اجتماع النجوم.