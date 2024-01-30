"أبو سليم" في المستشفى ... هل صلاح تيزاني بخطر؟

كشفت عائلة الممثل صلاح تيزاني المعروف بـ"أبو سليم"، أنه نقل فعلاً إلى المستشفى، بعد تضارب المعلومات على منصّات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن.



وأضافت العائلة لـ"LBCI": "ليس لدينا معطيات كثيرة عن وضعه الصحي، لكن الأطباء المشرفين على حالته قد رجّحوا أنه يعاني من نوع من الالتهاب بالرأس على أن يخضع للعلاج المناسب في الساعات المقبلة".

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