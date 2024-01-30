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فنون ومشاهير

"أبو سليم" في المستشفى ... هل صلاح تيزاني بخطر؟

Lebanon 24
30-01-2024 | 09:38
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كشفت عائلة الممثل صلاح تيزاني المعروف بـ"أبو سليم"، أنه نقل فعلاً إلى المستشفى، بعد تضارب المعلومات على منصّات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن.

وأضافت العائلة لـ"LBCI": "ليس لدينا معطيات كثيرة عن وضعه الصحي، لكن الأطباء المشرفين على حالته قد رجّحوا أنه يعاني من نوع من الالتهاب بالرأس على أن يخضع للعلاج المناسب في الساعات المقبلة".
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المصدر: lbc
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