عادل إمام ممنوع من الظهور الإعلامي؟

نفى النجم محمد إمام الاتهامات التي طاولته هو وشقيقه المخرج رامي إمام بأنهما يمنعان والدهما النجم عادل إمام من الظهور في الإعلام.



وأكد محمد إمام في لقاء ضمن برنامج "أغاني أغاني" أن "هذا الكلام لا أساس له من الصحة"، وأن "الزعيم" بخير ويستمتع بوقته مع أولاده وأحفاده.

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وقال: "ولا في أي حاجة ليه نمنعه يظهر؟ الناس بتزوره في البيت ومفيش أي حاجة هو واخد إجازة وبيقضي وقته مع الأحفاد ويستمتع بحياته لأن عادل إمام عمل اللي محدّش عمله، هو حالياً في فترة راحة".



كذلك عبّر محمد إمام عن سعادته بنجاح فيلمه "أبو نسب" إذ قال: "الحمد لله نجاح الفيلم فاق المتوقع خاصة إننا نازلين في موسم صعب الجو شتاء وامتحانات، لكن المنافسة طول عمرها موجودة ولو ركّزت في المنافسة مش هشتغل". (لها)