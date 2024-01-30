فنانة لبنانية شهيرة بطلة فيلم محمد رمضان الجديد.. من هي؟

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يستعد النجم محمد رمضان لتقديم فيلم جديد، ستشاركه في بطولته الفنانة اللبنانية رزان جمّال.ومن المنتظر أن تقدّم بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمّال أولى بطولاتها النسائية في السينما المصرية والعربية من خلال فيلم "أسد أسود" التاريخي، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب.وتشارك في العمل المنتظر كوكبة من النجوم، بينهم: ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، وأحمد عبد الحميد.وكان محمد رمضان قد أعلن عن تأجيل كل التزاماته وأعماله للتركيز في فيلم "أسد أسود"، مؤكداً أنه سيشّكل عودة قوية له الى سينما بعد تركيزه في السنوات الأخيرة على المسلسلات الدرامية والغناء. (لها)