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فنون ومشاهير

لا يزال في العناية المركزة.. هذه آخر تطورات حالة "أبو سليم" الصحية

Lebanon 24
31-01-2024 | 00:48
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تم أمس الثلاثاء نقل الممثل صلاح تيزاني "أبو سليم" إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات بيروت بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات الماضية.

وقالت مصادر مقربة من عائلة تيزاني إن الأخير عانى منذ أيام من إنفلونزا موسمية أدت إلى ارتفاع في درجة حرارته، وإصابته بالتهاب في الأوتار الصوتية.
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وأضافت المصادر لـ"فوشيا" أن طبيبه المعالج قرر نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم من المضاعفات التي يعاني منها وأثرت سلبا على صحته.

وأوضحت بأنه تم وضع تيزاني في العناية المركزة لمراقبة وضعه الصحي عن كثب، نافية الأخبار التي انتشرت بأنه تعرض لجلطة دماغية.

وأكدت المصادر أن "أبو سليم" لم يفقد الوعي، ويصر على الخروج من المستشفى في أسرع وقت ممكن، ويردد أنه يصاب سنويا بهذه الانفلونزا الموسمية وسيتخطى عوارضها بسهولة ويستعيد عافيته ويعود للقاء أصدقائه المقربين وفي مقدمتهم الممثل فؤاد حسن (الزغبول)  .(فوشيا) .




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