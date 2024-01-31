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فنون ومشاهير

قُبلة حارة بين نجمة شهيرة وحبيبها أمام الجمهور.. وصور تنتشر

Lebanon 24
31-01-2024 | 02:46
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بعد فوز حبيبها ترافيس كيلسي وتفوق فريقه Kansas City Chiefs على منافسه Baltimore Ravens للتأهل إلى نهائي سوبر بول لعام 2024، تمثلت فرحة النجمة الأميركية تايلور سويفت في لحظة ملفتة.
 
فبعد الفوز، بدت تايلور وهي تنزل من المدرجات إلى أرض الملعب برفقة عائلتها، حيث قامت بتهنئة حبيبها على أدائه.
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وقامت تايلور بتقبيل ترافيس وتبادل العناق أمام أعين الجمهور قبل تسليم الكأس، وكانت ردة فعلها هذه واحدة من اللقطات الأبرز والأكثر تداولاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
 
 
 
 
 
وفي خطاب ترافيس بعد المباراة، اختار بعض الكلمات من أغنية فرقة Beastie Boys التي تقول: "عليكم القتال من أجل حقكم والاحتفال"، وهي الكلمات التي أعاد استخدامها العام الماضي عند فوز فريقه بلقب Super Bowl لعام 2023. (lbci)
 




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