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فنون ومشاهير

"بقالي كتير مقدّمتش أفلام".. فنان شهير يعود الى السينما بعد غياب سنوات

Lebanon 24
31-01-2024 | 08:05
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يحضّر الفنان هاني سلامة حالياً لفيلم جديد يعود به إلى السينما بعد غياب لسنوات عن شاشتها، وفقاً لما كشفته مجلة "لها".

وقال هاني سلامة لـ"لها" في كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "أمير العوامري": "السينما وحشاني وبقالي كتير مقدّمتش أفلام، ولكن عندي حالياً مشروع سينمائي جديد، سأعمل عليه بعد انتهاء رمضان 2024".
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يُذكر أن هاني سلامة يواصل حالياً تصوير مشاهده في مسلسل "أمير العوامري"، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل لعام 2024، حيث تدور أحداثه في 30 حلقة، وينتمي الى نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية، ويشارك فيه كلٌ من: خالد زكي، أحمد صفوت، محسن محيي الدين، هاجر الشرنوبي، سوسن بدر، سلوى خطاب، مي سليم، ميرهان حسين، وغيرهم من نجوم الفن.

ولم يشارك هاني سلامة في موسم رمضان الماضي، ويُعد مسلسل "ملف سري" الذي عُرض في موسم رمضان 2022 آخر أعماله الفنية، وقد ضم مجموعة من الفنانين، أبرزهم: ماجد المصري، عائشة بن أحمد، إدوارد، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، كارولين عزمي، صبا الرافعي، دنيا عبد العزيز، مادلين طبر، نضال الشافعي، دينا، علاء مرسي، مهند حسني، رحمة حسن، لبنى ونس، نور محمود، وغيرهم، وهو من تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي. (لها)
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