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فنون ومشاهير
بالصورة: نجم شهير بنزهة مع زوجته وطليقته.. والجمهور: "يا هيك النسوان يا بلا"
Lebanon 24
31-01-2024
|
09:05
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خرج النجم الهوليوودي العالمي بين افليك، في نزهة عائلية جمعت كل من أطفاله وزوجته السابقة الفنانة جينيفر غارنر، وزوجته الحالية جينيفر لوبيز في أحد شوارع لوس أنجلوس.
وتداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مجموعة من الصور، بدت فيها كل من جينيفر غارنر والنجمة جينيفر لوبيز خلال قضاء وقت عائلي مع أفليك وأطفاله من غارنر.
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وأشاد البعض بطبيعة العلاقة التي جمعت لوبيز وغارنر، وكيف أنهما تتفاهمان بشكل كبير، وتحيطان بالنجم العالمي، وتحرصان على ابقاء أطفاله معه في جو عائلي، وجاءت التعليقات على الصور كالتالي: "يا هيك النسوان يا بلا"، "الله يرضى عليكن"...
هذا وقالت بعض المصادر المقربة من النجم العالمي، إن أطفاله ينسجمون بشكل لافت وكبير مع زوجة أبيهم الفنانة جينفير لوبيز، وأن الأمور تسير بشكل جيد وسلس. (البوابة)
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