بالصورة: نجم شهير بنزهة مع زوجته وطليقته.. والجمهور: "يا هيك النسوان يا بلا"

خرج النجم الهوليوودي العالمي بين افليك، في نزهة عائلية جمعت كل من أطفاله وزوجته السابقة الفنانة جينيفر غارنر، وزوجته الحالية جينيفر لوبيز في أحد شوارع لوس أنجلوس.



وتداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مجموعة من الصور، بدت فيها كل من جينيفر غارنر والنجمة جينيفر لوبيز خلال قضاء وقت عائلي مع أفليك وأطفاله من غارنر.

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