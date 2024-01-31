هجوم جديد على يسرا: "فلتراجع نفسها"!

إنتقد الناقد الفني طارق الشناوي الفنانة يسرا بعد عرض فيلمها الأخير "ليلة العيد" في صالات السينما، مؤكداً أنها لم توفّق في اختيارات أعمالها الفنية خلال العامين الماضيين.



وقال طارق الشناوي في تصريح إن "بوصلة الفنانة يسرا في اختياراتها الفنية لم تكن موفقة آخر عامين، وتتحمل هي المسؤولية الأدبية لجمهورها، وعليها أن تجيد الاختيار وتعيد شحن بوصلتها الاختيارية، ويجب أن تسمع وتراجع نفسها لأنها نجمة متعدية الأجيال ومتجدّدة.

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وانتقد طارق الشناوي فيلم "ليلة العيد"، قائلاً: "اتكتب من تحت لفوق، وعبارة عن قص ولصق من لقطات مختلفة عن مشاكل للمرأة التقليدية ولم يقدّمها في شكل درامي أو في سياق فني فطلع بشكل مصنوع".



فيلم "ليلة العيد" هو بطولة: يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنا، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، من خلال معاناة سيدات يعشن على جزيرة ما، ويتعرّضن لمشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة في الفيلم: العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها الكثير.