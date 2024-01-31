بعد غياب لسنوات.. ممثل شهير يعود الى لسينما بهذا العمل

يحضّر الفنان هاني سلامة حالياً لفيلم جديد يعود به إلى السينما بعد غياب لسنوات عن شاشتها.

وفي كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "أمير العوامري"، قال هاني سلامة لـ"لها": "السينما وحشاني وبقالي كتير مقدّمتش أفلام، ولكن عندي حالياً مشروع سينمائي جديد، سأعمل عليه بعد انتهاء رمضان 2024".

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ويواصل هاني سلامة حالياً تصوير مشاهده في مسلسل "أمير العوامري"، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل لعام 2024. ويشارك فيه كلٌ من: خالد زكي، أحمد صفوت، محسن محيي الدين، هاجر الشرنوبي، سوسن بدر، سلوى خطاب، مي سليم، ميرهان حسين.

يذكر أن سلامة لم يشارك في موسم رمضان الماضي، ويُعد مسلسل "ملف سري" الذي عُرض في موسم رمضان 2022 آخر أعماله الفنية، وقد ضم مجموعة من الفنانين، أبرزهم: ماجد المصري، عائشة بن أحمد، إدوارد، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، كارولين عزمي، صبا الرافعي، دنيا عبد العزيز، مادلين طبر، نضال الشافعي، دينا، علاء مرسي، مهند حسني، رحمة حسن، لبنى ونس، نور محمود، وغيرهم، وهو من تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي.