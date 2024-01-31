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فنون ومشاهير
بتهمة خدش الحياء والتشجيع على الخيانة الزوجية.. اعتقال هذه الفنانة! (صورة)
Lebanon 24
31-01-2024
|
23:58
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ألقت السلطات الأمنية الليبية القبض على الفنانة الشعبية، فاطمة الطرابلسية، المشهورة بـ"الحمصة"، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو وهي تؤدي أغنية أثارت الجدل في الشارع الليبي، ووصفت بأنها "لا أخلاقية وتشجع على الانحلال".
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وقال جهاز دعم الاستقرار التابع لوزارة الداخلية إنه تم ضبط المدعوة "حمصة"، لارتكابها جريمة خدش الحياء، وذلك "حرصاً على المحافظة على الأخلاق الحميدة التي تميز المجتمع الليبي"، مشدّداً على أنه "سيقف سداً منيعاً ويضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالأخلاق والقيم".
وأضاف الجهاز، في بيان مساء أمس الأربعاء، أنّه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ هذه الفنانة، على اعتبار الفعل المرتكب مجرّم قانوناً.
وخلال الساعات الماضية، تفجرت موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، بعد تداول مقطع فيديو للفنانة فاطمة الطرابلسية، وهي تغني في إحدى حفلات الزواج وترقص على أغنية اعتبر ليبيون أن كلماتها تشجع على الانحلال الأخلاقي وعلى الخيانة الزوجية والعلاقات غير الشرعية وتدعو إلى التفكك الأسري.
وفي تعليقها على ذلك، اعتبرت الناشطة عزّة الرايس، أن كلمات الأغنية "خطيرة، حيث تشجع فيها الفنانة المراهقات الصغار على الفسق والانحلال بشكل كبير جداً"، داعيةً إلى ضرورة القبض عليها ومحاسبتها.
من جهته، قال الناشط رضا قمودي في تدوينته إن "هذه الفنانة يجب أن تقاد إلى السجن وتدفع غرامه مالية وتوقف عن الغناء من نقابة الفنانين، معتبراً أن "الفن الليبي لم يصل إلى الانحطاط لهده الدرجة".
يذكر أن الفنانة فاطمة الطرابلسية، المعروفة بالغناء في حفلات الأعراس، اعتقلت سنة 2017 من قبل جهاز الردع أثناء قيادة سيارتها في طريق الشط بالعاصمة طرابلس بتهمة حيازتها مواد ممنوعة.(العربية)
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