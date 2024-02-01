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فنون ومشاهير

فضيحة "حمزة مون بيبي": اعتقال الفنانة الشهيرة.. ستُسجن لمدة عام

Lebanon 24
01-02-2024 | 02:14
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ألقت السلطات المغربية القبض على الفنانة دنيا بطمة مساء أمس الأربعاء، تنفيذاً لحكم بالسجن لمدة عام في القضية الشهيرة المعروفة باسم "حمزة مون بيبي".

وتم إيقاف الفنانة الشهيرة في ضواحي مدينة الدار البيضاء، حيث قضت الليلة الماضية في مخفر ولاية أمن الدار البيضاء قبل نقلها إلى مدينة مراكش حيث ينتظر إيداعها بسجن الوداية.
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وكانت النيابة العامة المغربية قد أمرت بسرعة تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحبس الفنانة المغربية، بعدما تم رفض النقض المقدم منها.

يذكر أن محكمة النقض كانت قد أيدت الحكم الاستئنافي الصادر في حق بطمة، قبل أن تلتمس الأخيرة من الملك محمد السادس، أن يصدر عفواً عليها في قضية (حمزة مون بيبي) والتي بدأت قبل سنوات، عندما أنشأ شخص مجهول الهوية حساباً على تطبيق (سناب شات)، واستهدف من خلاله فنانات مغربيات، وتم اتهام دنيا بطمة وشقيقتها بإدارة الحساب.






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