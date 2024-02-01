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فنون ومشاهير

أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)

Lebanon 24
01-02-2024 | 02:35
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بأجواء مميزة، احتفل الفنان المصري عصام كاريكا أمس الأربعاء بزفاف ابنته على شاب من خارج الوسط الفني بتواجد الأصدقاء المقربين وأفراد عائلة العريسين، في أحد الفنادق الكبرى في مصر.

وشارك كاريكا متابعيه عبر حسابه في "فيسبوك" مقطع فيديو لكواليس الحفل، وكتب مباركًا للعروسين: مليون مبروك، ألف مبروك ان شاء الله بالهناء والسعادة، ألف مبروك.
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وظهر كاريكا في أحد الفيديوهات متأثرًا لدى تسليم ابنته لعريسها، حيث حاول إخفاء دموعه.
 
 
 
 
 
وتميَّز الحفل بالألعاب النارية، كما أحيا النجمان أحمد شيبة ومصطفى حجاج الحفل.

وخطفت العروس الأنظار بجمالها وفستانها الأبيض.

وتواجد في الحفل العديد من النجوم والشخصيات الشهيرة، من بينهم: الفنان المصري تامر حسني، والمخرج خالد يوسف، والملحن عزيز الشافعي، وغيرهم.


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