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فنون ومشاهير

عين نانسي عجرم على كاظم الساهر.. ما القصة؟

Lebanon 24
01-02-2024 | 03:07
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أطلقت الفنانة نانسي عجرم أغنيتها الأولى باللغة العربية الفصحى "عام جديد" التي أدتها من خلال برنامج "معلّقة 45" الذي يُعرض على شاشتَي القناة "الثقافية" وقناة MBC1.

وتصدّرت نانسي الترند على مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها الأغنية التي كانت من كلمات الشاعر سلطان الضيط، ألحان هشام بولس، وتوزيع موسيقي باسم رزق.
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وأكد العديد من المعلقين أن نانسي أدخلت لونًا جديدًا في أغانيها، لتنضم إلى ما وصفوه بـ"ملعب" المطرب العراقي كاظم الساهر، الذي يؤدي أغانيه باللغة العربية الفصحى.

وأشاروا إلى أن معظم الفنانين الذي قدموا أغاني باللغة العربية الفصحى لم يتمكنوا من تحقيق النجاح، إلا أن محبي النجمة اللبنانية راهنوا على نجاحها في تأدية القصائد الغنائية. (فوشيا)

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