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فنون ومشاهير

بعد مشاهدها الجريئة.. هكذا علّقت الممثلة الشهيرة على الانتقادات (فيديو)

Lebanon 24
01-02-2024 | 03:44
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ردت الفنانة المصرية نجلاء بدر على الانتقادات التي طالت أحد مشاهدها في فيلم "ليلة العيد" والذي وصفه الكثيرون بالجريء وذلك خلال حلولها ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON".
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وقالت نجلاء إن مشكلة الختان التي تناولها فيلم "ليلة العيد" مازالت موجودة حتى الآن ولم يتم تناول الملف بشكل صحيح عند فتحه، ويجب أن يتم مناقشة الملف بشكل مختلف بالتعاون بين رجال الدين والأطباء حتى يعلم المجتمع أنه ظاهرة غير صحيحة".
وعن مشهد العلاقة الزوجية الجريء الذي تناوله الفيلم، قالت: "المشهد مش فج وأنا لم أقلق من المشهد ولم أتوقف عنه أثناء تصويره ولم أسأل المخرج حتى كيف سيتم تصويره، ولا بعد ما صورته سألت إزاي سيتم مونتاجه".
 
 
 
 
وفيلم "ليلة العيد" من بطولة يسرا وريهام عبد الغفور وعبير صبري وسميحة أيوب وسيد رجب ويسرا اللوزي ونجلاء بدر وهنادي مهنا، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول أيام العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، ويتعرضن لعدة مشاكل وأزمات؛ بسبب عدم تفهّم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المُثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.(لها)

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