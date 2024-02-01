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فنون ومشاهير
عبد الغني طليس يعاتب إليسا: نصحتها بالتخلي عن "غناء الشراشف" ولم تذكر اسمي!
Lebanon 24
01-02-2024
|
08:00
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اتهم الناقد الفني عبد الغني طليس، الفنانة إليسا بتهميشه في فيلمها الوثائقي الذي حمل عنوان "ITS OK"، وعُرض مؤخراً على منصة "نتفليكس"، من خلال عدم الكشف عن كونه الشخص الذي نصحها باعتماد اللون الغنائي الرومانسي، في مشوارها الفني والتخلي عن "غناء الشراشف".
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وقال طليس في تصريحات خاصة لموقع "فوشيا": هذه النصيحة التي قدمتها لإليسا في بداية مشوارها الفني، ساعدتها على إيجاد خط عمرها الفني، وعملت منها نجمة كبيرة، وتساءل: ألا يستحق هذا الشخص أن يذكر اسمه؟".
وبين طليس، أن إليسا زارته في مكتبه بمجلة الشبكة، بعد أن قرأت مقالاً نقديًّا وجهه له، بأن تعتمد النمط الغنائي الشرقي، وسألته يومها: هل أصلح فعلاً لأداء اللون الغنائي الرومانسي؟
ويؤكد طليس، أن إليسا اتبعت نصيحته، وقدمت اللون الرومانسي الذي صنع منها نجمة غناء كبيرة.
في سياق آخر، كشف الناقد الفني عبد الغني طليس، أنه انتهى مؤخراً من كتابة مذكراته الصحفية التي تتضمن تفاصيل مسيرته الاعلامية، طيلة 50 عاماً، مؤكداً أنه سيكشف الكثير من الحقائق، التي سيتفاجأ منها الوسط الفني والجمهور.
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