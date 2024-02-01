عصام كاريكا يبكي متأثراً في حفل زفاف ابنته.. تعرفوا إليها (فيديو)

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احتفل الفنان المصري عصام كاريكا، بعقد قران ابنته المخرجة "مي" على شاب من خارج الوسط الفني، في حفل اقتصر على الأصدقاء والأهل، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.ووثّق كاريكا عبر صفحته في "فيسبوك" مقاطع مصورة من أجواء الحفل، تخللها بعض اللقطات الحزينة والمؤثرة، بينها التأثر الواضح لكاريكا وهو يوصل ابنته لعريسها.واختارت مي التي تعمل كمنتجة ومخرجة للبرامج الرياضية فستانها من علامة "Taya Coutur"، واعتمدت مكياجاً ترابيًّا هادئًا، وتركت شعرها مرفوعاً، وارتدت بعض المجوهرات البسيطة.وأشعل النجم تامر حسني حفل الزفاف، إذ قدّم باقة من أغانيه لإسعاد الحضور، خاصة الفنان عصام كاريكا الذي بقي متواجدا جانبه.وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن مثل: يسرا، ومصطفى حجاج، وحميد الشاعري، وبوسي، وأحمد شيبة، ومحمد محيي، ومرتضى منصور، وتامر حسين، وخالد يوسف، والراقصة دينا، ومصطفى كامل، وعزيز الشافعي وغيرهم.يُعرف الفنان عصام كاريكا بعلاقته الجيدة بابنته "مي"، إذ يحرص دائما على الظهور معها والتغني بخصالها الحسنة، وسط تأكيده بأنها أغلى ما يملك في حياته.وكانت مي كاريكا قد احتفلت بخطوبتها على المهندس هشام نبيل في شهر شباط 2022.