11
o
بيروت
11
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
11
o
صيدا
14
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
4
o
بعلبك
11
o
بشري
11
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
"لن يعجب الكثيرين".. يسرا تردّ بحزم على الانتقادات لجديدها
Lebanon 24
01-02-2024
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ردّت الفنانة يسرا على الانتقادات التي طالت فيلم "ليلة العيد"، مؤكدة أنه ربما لن يعجب الكثيرين، لكنها مقتنعة بما قدّمته وأنه الصح.
وقالت يسرا في حديث تلفزيوني إن "فيلم "ليلة العيد" جمع كل المشاكل بشكل مختلف، فهو ليس حدوتة واحدة بل مجموعة حواديت جرى تضفيرها بشكل جميل جداً على يد الكاتب والسيناريست أحمد عبد الله والمخرج المتميز سامح عبد العزيز".
Advertisement
وأضافت: "يجب أن نقدّم شيئاً مميزاً له مذاق مختلف حتى لو قدمنا أنواع كوميدية يجب أن تتناول مشاكل حقيقية ولا أقلق من ذوق المشاهد".
يذكر أن فيلم "ليلة العيد" من بطولة: يسرا وريهام عبد الغفور وعبير صبري وسميحة أيوب وسيد رجب ويسرا اللوزي ونجلاء بدر وهنادي مهنا، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.
المصدر:
لها
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد "دانييلا" و"حيان" منخفض رابع سيضرب لبنان.. هذا موعده
Lebanon 24
بعد "دانييلا" و"حيان" منخفض رابع سيضرب لبنان.. هذا موعده
01:55 | 2024-02-01
01/02/2024 01:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة تمنع إندلاع حرب في لبنان.. "عميد إسرائيليّ" يعلنها
Lebanon 24
خطوة تمنع إندلاع حرب في لبنان.. "عميد إسرائيليّ" يعلنها
16:12 | 2024-01-31
31/01/2024 04:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تسمم كبير بسبب الفول والفلافل... نقل 25 شخصاً إلى المستشفى!
Lebanon 24
تسمم كبير بسبب الفول والفلافل... نقل 25 شخصاً إلى المستشفى!
11:11 | 2024-02-01
01/02/2024 11:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
للمستفيدين من التعميم 151... هذا الخبر يهمّكم!
Lebanon 24
للمستفيدين من التعميم 151... هذا الخبر يهمّكم!
09:10 | 2024-02-01
01/02/2024 09:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات عنيفة في سوريا... ماذا في المعلومات؟
Lebanon 24
إنفجارات عنيفة في سوريا... ماذا في المعلومات؟
12:39 | 2024-02-01
01/02/2024 12:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:00 | 2024-02-01
عصام كاريكا يبكي متأثراً في حفل زفاف ابنته.. تعرفوا إليها (فيديو)
09:26 | 2024-02-01
لم يتمالك نفسه فبكى.. قصي خولي يتحدّث عن والده بحرقة: "بست رجليه بس ما تحرّك" (فيديو)
08:00 | 2024-02-01
عبد الغني طليس يعاتب إليسا: نصحتها بالتخلي عن "غناء الشراشف" ولم تذكر اسمي!
04:49 | 2024-02-01
ماريتا الحلاني تحتفل بعيد ميلادها.. والجمهور يسأل: أين زوجها؟ (صور)
03:44 | 2024-02-01
بعد مشاهدها الجريئة.. هكذا علّقت الممثلة الشهيرة على الانتقادات (فيديو)
03:07 | 2024-02-01
عين نانسي عجرم على كاظم الساهر.. ما القصة؟
فيديو
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
02:35 | 2024-02-01
01/02/2024 21:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
02:00 | 2024-01-30
01/02/2024 21:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
01/02/2024 21:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24