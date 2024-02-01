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فنون ومشاهير

"لن يعجب الكثيرين".. يسرا تردّ بحزم على الانتقادات لجديدها

Lebanon 24
01-02-2024 | 13:30
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ردّت الفنانة يسرا على الانتقادات التي طالت فيلم "ليلة العيد"، مؤكدة أنه ربما لن يعجب الكثيرين، لكنها مقتنعة بما قدّمته وأنه الصح.


وقالت يسرا في حديث تلفزيوني إن  "فيلم "ليلة العيد" جمع كل المشاكل بشكل مختلف، فهو ليس حدوتة واحدة بل مجموعة حواديت جرى تضفيرها بشكل جميل جداً على يد الكاتب والسيناريست أحمد عبد الله والمخرج المتميز سامح عبد العزيز".
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وأضافت: "يجب أن نقدّم شيئاً مميزاً له مذاق مختلف حتى لو قدمنا أنواع كوميدية يجب أن تتناول مشاكل حقيقية ولا أقلق من ذوق المشاهد".


يذكر أن فيلم "ليلة العيد" من بطولة: يسرا وريهام عبد الغفور وعبير صبري وسميحة أيوب وسيد رجب ويسرا اللوزي ونجلاء بدر وهنادي مهنا، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.
المصدر: لها
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