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فنون ومشاهير

الفنانة الشهيرة تحتفل بعيد زوجها النجم.. لحظات رومنسية مميزة (صور)

Lebanon 24
01-02-2024 | 23:00
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احتفلت النجمة جيسيكا بيل بعيد ميلاد زوجها النجم جاستن تمبرليك الثالث والأربعين بطريقة مميزة ورومانسية.


وعبر حسابها على "انستغرام"، نشرت صوراً للحظات سعيدة مع زوجها.

وبدأ الاحتفال بمقطع فيديو قصير يظهر جاستن وجيسيكا وهما يستمتعان برحلة بالسيارة.
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وأرفقت جيسيكا تعليقًا لمتابعيها البالغ عددهم 13.8 مليون شخص، على إحدى الصور التي نشرتها: "أنا أساندك دائمًا. عيد ميلاد سعيد يا حبيبي".


ونشرت مجموعة متنوعة من الصور التي تم التقاطها على مر السنين، بما في ذلك لحظة رومانسية لجاستن وهو يقبلها بلطف على رأسها.
 


 

المصدر: فوشيا
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