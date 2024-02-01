خلال حفل تكريمه في القاهرة.. إليكم ما قاله عاصي الحلاني

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كرَّم ملتقى التميز والإبداع العربي في دورته الثانية الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عن مسيرته الفنية، خلال الحفل الذي أقيم في القاهرة وحضره نخبة كبيرة من نجوم العالم العربي.وفي كلمة ألقاها خلال التكريم، قال الحلاني: "أنا قادم من لبنان، وأحمل معي محبة الشعب اللبناني لشعب مصر".وأضاف: "مصر العظيمة الولّادة، مصر تربطنا بها علاقات تاريخية وعائلية، مصر هي الحضن للشعب اللبناني مهما نحكي، والتكريم من الأرض الطيبة له طعم مختلف، مصر الحاضرة، الثقافة، التاريخ، تكريم مصر له طعم آخر، ومسؤولية تقع على عاتق كل فنان".