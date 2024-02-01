12
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
13
o
بشري
12
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
خلال حفل تكريمه في القاهرة.. إليكم ما قاله عاصي الحلاني
Lebanon 24
01-02-2024
|
16:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
كرَّم ملتقى التميز والإبداع العربي في دورته الثانية الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عن مسيرته الفنية، خلال الحفل الذي أقيم في القاهرة وحضره نخبة كبيرة من نجوم العالم العربي.
وفي كلمة ألقاها خلال التكريم، قال الحلاني: "أنا قادم من لبنان، وأحمل معي محبة الشعب اللبناني لشعب مصر".
Advertisement
وأضاف: "مصر العظيمة الولّادة، مصر تربطنا بها علاقات تاريخية وعائلية، مصر هي الحضن للشعب اللبناني مهما نحكي، والتكريم من الأرض الطيبة له طعم مختلف، مصر الحاضرة، الثقافة، التاريخ، تكريم مصر له طعم آخر، ومسؤولية تقع على عاتق كل فنان".
المصدر: فوشيا
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد "دانييلا" و"حيان" منخفض رابع سيضرب لبنان.. هذا موعده
Lebanon 24
بعد "دانييلا" و"حيان" منخفض رابع سيضرب لبنان.. هذا موعده
01:55 | 2024-02-01
01/02/2024 01:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تسمم كبير بسبب الفول والفلافل... نقل 25 شخصاً إلى المستشفى!
Lebanon 24
تسمم كبير بسبب الفول والفلافل... نقل 25 شخصاً إلى المستشفى!
11:11 | 2024-02-01
01/02/2024 11:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
للمستفيدين من التعميم 151... هذا الخبر يهمّكم!
Lebanon 24
للمستفيدين من التعميم 151... هذا الخبر يهمّكم!
09:10 | 2024-02-01
01/02/2024 09:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات عنيفة في سوريا... قاعدة أميركيّة تتعرّض للإستهداف
Lebanon 24
إنفجارات عنيفة في سوريا... قاعدة أميركيّة تتعرّض للإستهداف
12:39 | 2024-02-01
01/02/2024 12:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهمّ... إليكم هذا البيان من الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز
Lebanon 24
خبرٌ مهمّ... إليكم هذا البيان من الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز
12:59 | 2024-02-01
01/02/2024 12:59:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
13:30 | 2024-02-01
"لن يعجب الكثيرين".. يسرا تردّ بحزم على الانتقادات لجديدها
10:00 | 2024-02-01
عصام كاريكا يبكي متأثراً في حفل زفاف ابنته.. تعرفوا إليها (فيديو)
09:26 | 2024-02-01
لم يتمالك نفسه فبكى.. قصي خولي يتحدّث عن والده بحرقة: "بست رجليه بس ما تحرّك" (فيديو)
08:00 | 2024-02-01
عبد الغني طليس يعاتب إليسا: نصحتها بالتخلي عن "غناء الشراشف" ولم تذكر اسمي!
04:49 | 2024-02-01
ماريتا الحلاني تحتفل بعيد ميلادها.. والجمهور يسأل: أين زوجها؟ (صور)
03:44 | 2024-02-01
بعد مشاهدها الجريئة.. هكذا علّقت الممثلة الشهيرة على الانتقادات (فيديو)
فيديو
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
02:35 | 2024-02-01
02/02/2024 02:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
02:00 | 2024-01-30
02/02/2024 02:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
02/02/2024 02:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24