Advertisement

فنون ومشاهير

النجمة العالمية في أول صورة عائلية لها مع زوجها رجل الأعمال الاماراتي

Lebanon 24
02-02-2024 | 04:39
A-
A+
Doc-P-1159804-638424712648957338.JPG
Doc-P-1159804-638424712648957338.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تم رصد النجمة العالمية ليندسي لوهان مع زوجها رجل الأعمال الاماراتي بدر شماس وطفلها، خلال تجولهم في أحد شوارع ألفاريتا، في جورجيا الأميركية.

وبدت لوهان في الصورة بإطلالة كاجوال وكانت تتناول الأيس كريم، وقد ربطت شعرها.
Advertisement

 وظهر زوجها وهو يدفع عربة ابنهما "لؤي" الذي يبلغ من العمر أشهر لكن من دون الكشف عن ملامحه.
 
 
وخلال وقت سابق تحدّثت لوهان حول التغيّرات التي طرأت على جسدها بعد الحمل والولادة وعبّرت عن سعادتها وفخرها الشديد بهذه التجربة، وعدم خجلها من التغيرات، وقالت بهذا الخصوص إن عملية الإنجاب والامومة هي أفضل متعة في العالم.(البوابة)





تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:00 | 2024-02-02
09:58 | 2024-02-02
08:45 | 2024-02-02
06:15 | 2024-02-02
03:52 | 2024-02-02
02:48 | 2024-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24