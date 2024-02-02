النجمة العالمية في أول صورة عائلية لها مع زوجها رجل الأعمال الاماراتي





وبدت لوهان في الصورة بإطلالة كاجوال وكانت تتناول الأيس كريم، وقد ربطت شعرها.

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وظهر زوجها وهو يدفع عربة ابنهما "لؤي" الذي يبلغ من العمر أشهر لكن من دون الكشف عن ملامحه. تم رصد النجمة العالمية ليندسي لوهان مع زوجها رجل الأعمال الاماراتي بدر شماس وطفلها، خلال تجولهم في أحد شوارع ألفاريتا، في جورجيا الأميركية.وبدت لوهان في الصورة بإطلالة كاجوال وكانت تتناول الأيس كريم، وقد ربطت شعرها.وظهر زوجها وهو يدفع عربة ابنهما "لؤي" الذي يبلغ من العمر أشهر لكن من دون الكشف عن ملامحه.

وخلال وقت سابق تحدّثت لوهان حول التغيّرات التي طرأت على جسدها بعد الحمل والولادة وعبّرت عن سعادتها وفخرها الشديد بهذه التجربة، وعدم خجلها من التغيرات، وقالت بهذا الخصوص إن عملية الإنجاب والامومة هي أفضل متعة في العالم.(البوابة)











