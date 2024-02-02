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فنون ومشاهير

دخلت إلى المستشفى... أمل طالب تُثير قلق مُحبيها: "مش قادرة اتنفس" (صورة)

Lebanon 24
02-02-2024 | 09:58
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أعلنت الممثلة الكوميديّة أمل طالب، من خلال صورة نشرتها عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، أنّها دخلت المستشفى، من دون أنّ تكشف السبب.
 
 
وقالت طالب ممازحة: "أنا مش أمل.. أنا سوسو بنت خالتها.. اتصل فيها، أمل مش قادرة تتنفس".
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امل طالب

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