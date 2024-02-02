دخلت إلى المستشفى... أمل طالب تُثير قلق مُحبيها: "مش قادرة اتنفس" (صورة)

أعلنت الممثلة الكوميديّة أمل طالب، من خلال صورة نشرتها عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، أنّها دخلت المستشفى، من دون أنّ تكشف السبب.

وقالت طالب ممازحة: "أنا مش أمل.. أنا سوسو بنت خالتها.. اتصل فيها، أمل مش قادرة تتنفس".